انفجار على معبر جابر نصيب الحدودى بين سوريا والأردن

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للمرصد، وقع الانفجار بريف درعا جنوب سوريا، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون عند مقر يتبع فرع الأمن السياسى داخل المعبر، وسط معلومات بشأن سقوط جرحى من عناصر الفرع.
ووفقًا لإحصائيات المرصد السورى، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال فى درعا والجنوب السورى بأشكال وأساليب عدة، عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2019.
ووصلت الاستهدافات والهجمات إلى 1240، فيما وصل عدد الضحايا فى تلك المحاولات إلى 896 قتيلاً، بينهم 276 مدنيًا تضمنهم 14 مواطنة، و26 طفلاً، إضافة إلى 403 من القوات السورية، و155 من مقاتلى الفصائل المسلحة.
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