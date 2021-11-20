جدة - نرمين السيد - التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجى، وذلك على هامش حوار المنامة الذى تستضيفه العاصمة البحرينية من 19 إلى 21 الجارى.





وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الجامعة العربية ومجلس التعاون، من أجل تطوير العمل العربى المشترك، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم التى وقعها الجانبان مؤخرًا. وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن اللقاء تناول كذلك عددًا من القضايا والأزمات التى تتصدر المشهد العربى فى الآونة الحالية، حيث أكد أبو الغيط على أهمية الدور الذى يقوم به مجلس التعاون الخليجى فى دعم التعاون بين أعضائه، واعتبر أن دوره يُمثل إضافة للعمل العربى المشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبو الغيط يلتقى أمين عام مجلس التعاون الخليجى على هامش حوار المنامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.