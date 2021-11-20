طالبان تعلن بدء دفع الرواتب المتأخرة لموظفى الحكومة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون فى حركة طالبان المتشددة بأفغانستان، اليوم السبت، البدء فى دفع الرواتب المتأخرة لموظفى الحكومة اعتبارًا من اليوم، حسبما أعلن متحدث الحركة فى تغريدة عبر "تويتر".





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، فى تغريدة عبر "تويتر": "وزارة المالية تقول إنه ابتداء من اليوم ستدفع رواتب الأشهر الثلاثة الماضية لجميع العاملين والموظفين الحكوميين بالكامل". وبحسب الوكالة، لم يتضح على الفور من أين ستأتى الأموال لدفع الرواتب، لافتة إلى تأخر رواتب الآلاف من العاملين فى الحكومة الأفغانية منذ ثلاثة أشهر على الأقل، إذ تعد عملية تأمين الرواتب إحدى الأزمات العديدة التى تواجهها حركة طالبان منذ سيطرتها على البلاد فى منتصف أغسطس الماضى.

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