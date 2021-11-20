إلغاء تظاهرة ضد إجراءات كورونا فى أمستردام بعد سقوط جرحى

جدة - نرمين السيد - أعلن منظمو التظاهرات فى هولندا، اليوم السبت، إلغاء تظاهرة كانت مقررة فى أمستردام ضد الإجراءات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إندلاع أعمال شغب وسقوط جرحى فى مدينة روتردام بسبب تظاهرة مشابهة أمس الجمعة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت منظمة "يونايتد وى ستاند يوروب" الرافضة للإجراءات الصحية المضادة لفيروس كورونا، إنه "مساء أمس، اندلع الجحيم فى روتردام، حيث سقط 7 جرحى منهم عناصر من الشرطة"، بعدما تحولت التظاهرة إلى أعمال شغب.

وفى بيان عبر "فيسبوك"، لفتت منظمة "يونايتد وى ستاند يوروب" إلى أن قرار التظاهر فى أمستردام "لا يبدو صائبًا"، مستنكرة إصابة متظاهرين.

ومن جانبه، قال وزير الأمن والعدل الهولندى، فرد جرابرهاوس، اليوم السبت، إن "أعمال الشغب والعنف الشديد ضد الشرطة وشرطة مكافحة الشغب وفرق الإطفاء الليلة الماضية فى روتردام مروعة"، معربًا عن أسفه لما وقع من دمار الكبير.

وأضاف الوزير الهولندى: "إن الرجال والنساء الذين ينزلون إلى الشارع يوميًا من أجل سلامتنا رشقوا بالحجارة والمفرقعات" مشيرًا إلى أن "الشرطة والنيابة العامة ستقوم بتعقب وملاحقة ومعاقبة مثيرى الشغب".