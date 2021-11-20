أبو الغيط يلتقى رئيس وزراء إقليم كردستان العراق على هامش حوار المنامة

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مسرور بارزانى، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، وذلك على هامش حوار المنامة الذى تستضيفه العاصمة البحرينية من 19 إلى 21 الجارى.





وتناول اللقاء آخر المستجدات فى العراق فى أعقاب الانتخابات النيابية التى أُجريت فى شهر أكتوبر الماضى. ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط تأكيده على أهمية احترام نتائج العملية الانتخابية من جانب كل الأطراف، باعتبار ذلك ركنًا أساسيًا للممارسة الديمقراطية. وأضاف أبو الغيط أن إجراء الانتخابات يُمثل خطوة مهمة للعراق على طريق الاستقرار، وأن من المهم أن تؤدى إلى وضع سياسى يُلبى طموحات الشعب العراقى، بكافة مكوناته. وأوضح المصدر أن أبو الغيط نقل لبارزانى دعم الجامعة العربية للعراق فى مسيرته نحو الاستقرار، مُعربًا عن رفضه لممارسة بعض الأطراف للعنف والترهيب، ومؤكدًا ضرورة أن يستكمل العراق مسيرته الديمقراطية بعيدًا عن أية تدخلات خارجية.

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