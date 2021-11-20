أحدث تردد لقناة SSC لاستقبال مباريات الدوري السعودي موسم 2021-2022، حيث يتطلع الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية والعديد من المتابعين داخل السعودية وخارجها، الي معرفة استقبال التردد الجديد لقنوات SSC الرياضية علي الأقمار الصناعية، فبعد حصول الشركة الرياضية السعودية علي حقوق بث إذاعة مباريات الدوري السعودية، فتم الإعلان عن تنزيل تردد قناة SSC الذي من خلاله يتم عرض جميع مباريات الدوري السعودي لكأس خادم الحرمين الشريفين أسبوعياً، وقد تم توفير اثني عشر قناة تابعة لقنوات SSC من خلالهم يتم عرض الكثير من المباريات الرياضية الأخري التي تهم المواطن السعودي، وسوف نوضح لكم ما هو تردد قناة SSC الرياضية الجديد.

طريقة استقبال تردد SSC الرياضية الجديد 2021

يمكن استقبال التردد الجديد لقناة SSC من خلال إعدادات موحدة لجميع أنواع الأجهزة، وفيما يلي الطريقة الصحيحة لتنزيل التردد:

يجب الدخول علي قائمة الإعدادات الخاصة بأي تلفاز.

الدخول الي قائمة القنوات الرئيسية.

يجب أن يتم الضغط علي تنزيل قناة.

يتم إدخال التردد الخاص بالقناة ومعدل الترميز الخاص بها والاستقطاب الخاص بالقناة.

تحديد نوع القمر الصناعي الذي من خلاله يتم تنزيل التردد.

الضغط علي بحث.

سوف يتم البحث وتنزيل جميع القنوات الخاصة بتردد SSC علي القمر الصناعي الذي تم تحديده.

وبعد انتهاء البحث يتم الدخول علي قائمة “كل القنوات”، ليجد الشخص باقة قنوات SSC التي يبحث عنها.

الترددات الجديدة لقناة SSC الرياضية

استقبال تردد SSC الرياضية متاح لجميع الأقمار الصناعية التي يرغب كل مستعلم بالحصول عليها، حيث يتم بث جميع القنوات علي الأقمار الصناعية بجودة HD من خلال وحدات نقل عالية الجودة، من خلال استوديوهات تحليل للمباريات تضم أفضل محللي مباريات كرة القدم بالوطن العربي، مع كوكبة رائعة من أفضل المعلقين بالوطن العرب، وفيما يلي بيانات الترددات الخاصة بالقناة:

تردد SSC علي القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي/ نايل سات.

التردد/ 12562.

الاستقطاب/ عمودي.

معدل الترميز/ 27500.

معامل تصحيح الخطأ/ 3/4.

تردد SSC علي القمر الصناعي عرب سات