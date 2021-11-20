"مركز الأزمات" لا يفكر باللجوء للإغلاقات بعد ارتفاع المؤشرات الوبائية

دوت الخليج :- أعلن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الخميس، عدم وجود تفكير باللجوء للإغلاقات في ظل ارتفاع المؤشرات الوبائية المتعلقة بجائحة كورونا في الأردن.
وقال مدير وحدة الاستجابة الإعلامية والناطق باسم المركز أحمد النعيمات، لـ "المملكة"، إن المركز يحاول إيجاد الحلول والإجراءات التشديدية لعدم الوصول إلى مرحلة التفكير بالإغلاقات وحاليا لا يوجد تفكير بهذا الشيء.
وأضاف أن المعيار واضح فعند وصول السعة الاستيعابية للمستشفيات لدرجة لا يُمكن فيها تقديم الخدمة الصحية، فكل الخيارات مفتوحة، وفي الوضع الراهن لا يوجد تفكير بهذه الإجراءات لكننا نراقب بحذر.
وأشار إلى أن المركز يراقب عن كثب ارتفاع عدد الإصابات بالتنسيق مع عدة جهات، وتحدث عن ضرورة تشديد إجراءات الالتزام بمعايير الصحة العامة من خلال لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وحث الأفراد على ضرورة تلقي اللقاح.
وأكد النعيمات وجود زيادة في إشغال أسرة العناية الحثيثة في الشمال والوسط وقاربت على المنتصف في الشمال و40% في العاصمة، مضيفا "إذا بقي الوضع على ما هو عليه فكل شيء ممكن".
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