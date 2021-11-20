استبعادات بالجملة من قائمة "الفراعنة" لكأس العرب

استبعد البرتغالي كارلوس كيروش مجموعة كبيرة من اللاعبين، الذين كان من المتوقع انضمامهم للقائمة النهائية لمنتخب مصر، المشارك في كأس العرب بعد أيام.

وأعلن المدير الفني للمنتخب، السبت، قائمته النهائية للبطولة التي تستضيفها الدوحة، في الفترة بين 30 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر المقبل.

ولم يضم كيروش أسماء كان من المتوقع انضمامها، لا سيما أن منتخب "الفراعنة" يشارك فقط بلاعبي الدوري المصري، من دون المحترفين بالخارج.

ومن أبرز الأسماء المستبعدة عبد الله السعيد ورمضان صبحي نجما بيراميدز، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك.

وفي المقابل، استعان كيروش بـ5 لاعبين يمثلون منتخب مصر لأول مرة، أبرزهم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ومروان داوود مدافع إنبي.

وجاءت القائمة كالآتي:

محمد الشناوي (الأهلي) ومحمود جاد (إنبي) ومحمد صبحي (فاركو) لحراسة المرمى، وأيمن أشرف وأكرم توفيق (الأهلي) وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك) ومحمد عبد المنعم (فيوتشر) وأحمد ياسين (البنك الأهلي) مروان داوود (إنبي) للدفاع، وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" (الأهلي) وأحمد سيد "زيزو" وإمام عاشور ومهند لاشين ومصطفى فتحي (الزمالك) وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت (فيوتشر) لخط الوسط، ومحمد شريف (الأهلي) أسامة فيصل (البنك الأهلي) ومروان حمدي وحسين فيصل (سموحة) لخط الهجوم.

ويستهل منتخب مصر مبارياته بلقاء لبنان، علما أنه يلعب في مجموعة تضم أيضا منتخبي الجزائر والسودان.