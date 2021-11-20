المغرب: تفكيك شبكة لمجرمى الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات القضائية فى المغرب، اليوم السبت، تفكيك شبكة إجرامية تنشط فى تنظيم الهجرة غير المشروعة، مؤكدة إجهاض عملية للهجرة السرية كانت تتحرك انطلاقاً من شاطئ "النحلة" بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.





وحسبما ذكر موقع "هسيبرس" المغربى، أوضح البلاغ الذى وصل إلى المديرية العامة للأمن الوطنى فى المغرب، أن السلطات الأمنية تمكنت من توقيف 13 شخصًا، من بينهم المشتبه فيهم المتورطين فى تنظيم هذه العملية والوساطة فيها، بالإضافة إلى المرشحين للهجرة غير المشروعة الذين قدموا مبالغ مالية مقابل الاستفادة من خدمات هذه الشبكة الإجرامية.

وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت من حجز معدات لوجيستية، عبارة عن سيارة وقارب مطاطى و10 سترات للنجاة و13 حاوية تضم 390 لتراً من المحروقات، وأسلحة بيضاء، ومضخات هوائية، فضلاً عن مواد غذائية وأكياس تضم ملابس شخصية للمرشحين، ومبالغ مالية يشتبه فى كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامى.

كما أشار البلاغ إلى تقديم منظمى العملية والمرشحين للهجرة غير المشروعة إلى السلطات القضائية للتحقيق معهم وإتخاذ اللازم، والكشف عن جميع المتورطين فى هذه الشبكة الإجرامية، ورصد امتداداتها داخل المغرب وخارجه.