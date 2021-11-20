شلل مرورى حاد فى فيينا مع خروج 50 ألف متظاهر ضد الإغلاق إلى الشوارع

وعبر المتظاهرون -الذين تقودهم أحزاب يمينية يتصدرها حزب (الحرية) اليوم السبت- عن رفضهم للإغلاق والتطعيم الإجبارى، على الرغم من الوضع الحرج فى المستشفيات والارتفاع الحاد فى الاصابات اليومية الى نحو 15 الف إصابة.
وقد نشرت قوات الأمن النمساوية أعدادا إضافية من رجال الشرطة؛ تجاوزت 1300 ضابط للسيطرة على المظاهرات التى انطلقت من مواقع متفرقة فى فيينا.
وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم أن مكتب حماية الدستور ومكافحة الارهاب يراقب الوضع عن كثب حيث من المتوقع وجود عناصر من جماعة النازيين الجدد قادمة من ألمانيا.
وأشار إلى وجود خطط أمنية مكثفة لتأمين المنشآت الحيوية فى النمسا، خاصة مقر البرلمان، بعد ورود أنباء عن محاولات محتملة لاقتحام مقر البرلمان.
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