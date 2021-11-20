جدة - نرمين السيد - وقال التحالف -فى بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية- إن العملية استهدفت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوى واتصالات لإطلاق المسيرات، مؤكدا أن العملية النوعية هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية لمصادر التهديد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف العربى: تدمير 13 هدفا عسكريا حوثيا خلال عملية نوعية بصنعاء وصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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