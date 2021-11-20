عبير موسى تتهم الإخوان بنهب خزينة تونس

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز عربية"، قالت عبير موسى، خلال وقفة احتجاجية بساحة القصبة، اليوم السبت، إن "الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضى"، مشددة على أنه "يجب البدء فى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية"، فى تونس.

وأكدت موسى أن "الإخوان نهبوا خزينة تونس"، متهمة الجماعة بأنهم "يريدون سيادة الفوضى فى البلاد".

وتابعت رئيسة الحزب الدستورى الحر: "قريبًا سنصبح بلد المليون عاطل عن العمل، كما أننا نعانى من أضعف نسبة نمو فى المنطقة، إضافة إلى 100 ألف تلميذ ينقطعون سنويًا عن التعليم.. أصبحنا أضحوكة يا جماعة، هل ترون أين وصلنا".

وكان الحزب الدستورى الحر نظم وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، اليوم السبت، للتأكيد على رفضه التخاذل فى محاسبة الإخوان، والدعوة إلى تفكيك "الأخطبوط الجمعياتى والسياسى الإخوانى وتجميد أرصدته البنكية".

وفى بيان له، دعا الحزب الدستورى الحر بحل البرلمان، والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة فى آجال قصيرة.