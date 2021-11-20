رئيس الوزراء التشيكى يفكر فى إمكانية خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقال بابيس -ردًا على سؤال على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، نقله راديو (براغ) الدولى اليوم السبت- إن قراره سيعتمد على ما إذا سيتلقى دعمًا كافيًا من الجمهور من عدمه.
وكان بابيس قد أشار -فى وقت سابق- إلى أن الرئيس التشيكى، ميلوش زيمان، يود أن يراه يترشح للمنصب الرئاسى، وبموجب القانون التشيكى، فإن الأمر يتطلب جمع توقيعات دعمًا لترشح بابيس من 50 ألف مواطن، و20 مشرعًا أو 10 أعضاء بمجلس الشيوخ، بينما يحظى حزب "آنو" التابع لبابيس بـ 72 مشرعًا فى مجلس النواب، لذا فإن استيفاء هذا الشرط لن يمثل مشكلة.
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