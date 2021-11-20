فيديو.. حريق كبير قرب مبنى الأوبرا بالعاصمة الفرنسية باريس

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "CNBC" أدى الحريق إلى تصاعد سحب من الدخان، ولم يتضح على الفور سبب الحريق. ونشرت قناة "العربية"، مقطع فيديو للحظات من اشتعال الحريق قرب أوبرا باريس.

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