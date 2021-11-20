العراق: لم ندخل الموجة الرابعة من فيروس كورونا بعد

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، أن العراق لم يدخل الموجة الرابعة لمتحور فيروس كورونا حتى الآن، لافتة إلى أن هنالك عاملين يساعدان على الدخول للموجة الرابعة، وهما عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والامتناع عن أخذ اللقاح.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، قال مدير عام دائرة الصحة العامة فى العراق، الدكتور رياض عبد الأمير، إن "العراق لم يدخل الموجة الرابعة حتى الآن"، لافتًا إلى أن "زيادة أعداد الإصابات مؤشر لدخول الموجة الرابعة، لذلك فإن الاصابات اليومية ما زالت بنفس المستوى ولم ترتفع". وأضاف، أن "الوزارة لديها القدرة لرصد السلالات المتحورة لفيروس كورونا"، وبالتالى فإن العراق ما زال على السلالات القديمة لكورونا، موضحًا أن "مناعة المصابين السابقين مناعة قصيرة الأمد، وتنخفض المناعة ويصاب عدد كبير من الذين انخفضت مناعتهم. كما حذر عبدالأمير من أن وجود الفيروس وتغير بدرجات الحرارة، سينشط الفيروس، وتحدث الموجة الجديدة، داعيًا المواطنين إلى "التوجه إلى مراكز التلقيح لأخذ اللقاح، حتى إذا وصلت الموجه الرابعة تكون أعراض الإصابة فيها خفيفة". وأكد توفر اللقاحات فى جميع المراكز الصحية وبوفرة كبيرة.

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