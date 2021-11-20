الضمان الاجتماعي المطور hrsd.gov.sa موعد تفعيل المنصة الجديدة ودراسة الأهلية وتسلم الرواتب

الضمان الاجتماعي المطور hrsd.gov.sa ومنصة تحديث بيانات الضمان والذي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقها للعمل ابتداء من الشهر المقبل لتعزيز تقديم الخدمات للمستفيدين من الضمان من خلال تيسير أفضل واكبر في الإجراءات في التسجيل الإلكتروني وتوصيل أفضل للخدمات والمعونات من الجهات المانحة وأهل الخير إلى الفقراء والمحتاجين، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد ألية خاصة للنظام المطور الجديد ودعت المستفيدين من خدمات الوزارة للتسجيل وتحديث بياناتهم على المنصة القديمة التي تعمل على التوازي مع المنصة الجديدة.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بعد دمج الوزارتين معا لكل من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية، بتقديم الخدمات الأكبر والأكثر شمولا للمساعدات الاجتماعية للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل وأصحاب الرواتب القليلة التي لا تكفي العيش الكريم، كما تقوم الوزارة بشمول أصحاب التأهيل الشامل والراغبين في العمل والعديد من الاحتياجات الاجتماعية التي تأتي بالنفع والفائدة على المجتمع وتساعد على التوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.

تفعيل النظام الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد العشرون من نوفمبر 2021 موعد تفعيل نظام الاجتماعي المطور والذي يقوم باستقبال تسجيلات الضمان على النظام الجديد الذي يشمل العديد من المجالات الجديدة، كما يتم تفعيل المنصة الجديدة للضمان في 23 مايو 2022 ويتم إيقاف المنصة القديمة، وتأتي المنصة بالمرسوم الملكي الذي يقضي بضرورة بذل المزيد من التيسيرات للفقراء في المجتمع.

بالمرسوم الملكي يبدا تفعيل النظام المطور ابتداء من السبت 20 نوفمبر 2021.

يتم إطلاق منصة جديدة لتسجيل الضمان الاجتماعي ويتم عمل المنصتين على التوازي لحين إلغاء المنصة القديمة في 23 مايو 2022.

يهدف النظام الجديد لتحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير لتقديم الدعم المناسب للأسر الفقيرة والاشد احتياجا لتغطية الاحتياجات الأساسية للفقراء.

ويهدف أيضا إلى تحقيق العدالة وايصال الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب للضمان.

يضمن النظام الجديد وصول أموال الزكاة لمستفيدي الضمان وتحسين القوى العاملة بالمملكة ليتم تحسين نوعية حياتهم بالشكل اللائق.

يتم دعم الفئات الأشد احتياجا ضمن إطار رؤية 2030 بالأطر العالمية لدعم الأفراد بتقديم التدريب والتأهيل اللائق لهم للحول على فرص عمل كريمة ومناسبة.

يبدا عمل المنصة الجديدة للضمان وحدها في 23 مايو ويتم نقل جميع المستفيدين الموجودين بالمنصة القدمة عليها.

يتم دراسة الحالات المستحقة للحالات المسجلة حديثا فقط على أن يتم الإعلان عن الاستحقاق في شهر ديسمبر 2021.

تتيح المنصة تقديم الاعتراضات خلال ثلاثين يوما من إعلان الأهلية.

يتم صرف رواتب الضمان للمستحقين الجدد في يناير 2022.

ملامح نظام الضمان الاجتماعي المطوركيفية التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي (القديمة)

يستمر التسجيل الإلكتروني وفق الآلية القديمة على هذه المنصة بينما يتم تضمين التطويرات الجديدة، ويتم بالخطوات التالية: