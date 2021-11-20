تحديث ببجي موبايل 1.7 الجديد تنزيل آخر إصدار Pubg Mobile

كثير من مميزات تحديث ببجي موبايل 1.7 الإصدار الأخير 2021، بعد الإعلان عن التحديثات الجديدة التي قامت بها اللعبة خلال شهر نوفمبر الجاري والتي عرفت هذه التحديثات باسم جزيرة الانعكاس، وما يتبع ذلك من إضافة عدد من اللعب الأخري في داخل لعبة ببجي 2021 تحت اسم عالم الانعكاس آركين، وما به من محسنات تعمل على إبهار اللاعب مثلما أعلنت هذه اللعبة العالمية .

تحديث ببجي موبايل 1.7

قامت لعبة ببجي موبايل العالمية بإطلاق التحديث الجديد بتاريخ 16 من شهر نوفمبر الجاري 2021، وقد تم إجراء عدد من التحديثات للعبة، التي تعمل على إضافة الكثير من المحسنات التي تجعل اللعبة أكثر إبهارا للجمهور، ويمكن الحصول على التحديث الجديد بحسب ما تم الإعلان عنه عبر تطبيقات متجر جوجل بلاي للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، وكذلك على متجر تطبيقات آي أو إس لهواتف الآيفون.

تحديث ببجي الجديد 2021

من مزايا تحديث ببجي 1.7 إصدار جديد ما يلي:

تحديث ببجي موبايل 1,7 يحدث دون أدني توقف للسيرفر الحالي وما يتبعه من خادم

جزيرة الانعكاس هو الاسم الجديد لتحديثات لعبة بوبجي العالمية

يمكنك الإصدار الجديد من الدخول المباشر في داخل الجزيرة من اجل المحاربة كأحد الأبطال ARCANE

تحمل اللعبة عدد من الرسوم المتحركة الجديدة

تمكنك اللعبة من اجل القضاء على الأعداء اتخاذ عدد من الأشكال الجديدة مثل حينس وفاي

pubgmobile موبايل

تنزيل التحديث الجديد من لعبة ببجي يحتاج إلى عدد من المتطلبات بالنسبة للهاتف الايفون أو الاندرويد يكون من أهمها توفير مساحة كبيرة على الهاتف، مع التأكد الدائم من اتصال الموبايل بشبكة إنترنت جيدة، من اجل اللعب المتواصل بدون تقطيع، ثم التنزيل المباشر للعبة في إصدارها الجديد 1.7 من خلال متجر غوغل والذي يكون يدويا، حيث لا تستخدم اللعبة خاصية التحديث التلقائي لها .

تتمثل أولي خطوات تنزيل تحديث ببجي موبايل 1.7 في توافر شبكة إنترنت

الدخول عبر الموبايل إلى تطبيقات متجر بلاي الإلكتروني

البحث عن اسم اللعبة

اتباع كافة الخطوات المبينة في المتجر الإلكتروني

تنزيل التحديث الجديد ببجي موبايل

عند تنزيل اللعبة الإصدار الحديث 2021 يجب عدم استعمال الموبايل في أي شئ سوي هذا التنزيل إلى أن يتم اكتماله وذلك بهدف سهولة التحميل والوصول إلى المطلوب في اقل وقت ممكن والاستمتاع بما تم من تحسينات على بوبجي موبايل العالمية .