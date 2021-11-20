الطقس السيئ يضرب 4 دول عربية

الطقس السيئ يضرب 4 دول عربيةتزامنت موجة الطقس السيئ التي ضربت مصر اليوم السبت، مصحوبة برياح وانخفاض في درجات الحرارة وأمطار مصحوبة ببرق ورعد أحيانًا، مع موجات شبيهة ضربت عددا من الدول العربية، لاسيما الدول المجاورة.

في فلسطين، جارة مصر على حدودها الشمالية الشرقية، توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي، وأن يكون الطقس، اليوم السبت، غائما، وباردا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية.

وتابعت الأرصاد: «تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج».

كما توقعت دائرة الأرصاد أن يكون الجو باردا هذه الليلة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي الأردن، يطرأ اليوم السبت، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحيانا، وتهطل زخات من المطر بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.

ويتوقع أن تكون الهطولات أثناء النهار غزيرة أحياناً لفترات محدودة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة وأجزاء من المناطق الوسطى الغربية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات أثناء هطول المطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وبحسب التقرير تبقى المملكة يوم غدٍ الأحد، تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتستمر الأجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل أثناء النهار زخات من المطر بين الحين والآخر في أنحاء متفرقة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً لفترات محدودة يصحبها الرعد.

ويتوقع خلال ساعات الليل أن تضعف فرصة هطول المطر بوجه عام وتتناقص الغيوم، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.وتكون الأجواء، يوم الاثنين، باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 15 - 9 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 9، وفي مرتفعات الشراة 13 - 6، وفي مناطق البادية 19 - 9، وفي مناطق السهول 16 - 10، وفي الأغوار الشمالية 25 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 18، وفي البحر الميت 26 - 17، وفي خليج العقبة 26 - 16 درجة مئوية.

وفي سوريا، يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً وثلجية على المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية في المنطقة الشمالية والجزيرة وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ليبيا، نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية عبر صفحته الرسمية اليوم السبت توقعات باستمرار ظهور السحب في مدن شمال البلاد على أن تكون فعاليتها أكثر على المناطق الشرقية بهطول أمطار متفاوتة، بحسب وكالة الأنباء الليبية.

وتتفاوت كميات الأمطار وفق النشرة في الكمية بين الخفيفة والمتوسطة مع تسجيل انخفاض درجات الحرارة في المناطق المرتفعة.

وفيما يتعلق بالثلاثة أيام المقبلة، لا تزال الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على أغلب مناطق الشمال وتكون جيدة خاصة علي مناطق أقصي الساحل الشرقي والجبل الأخضر مع رياح نشطة نسبيا علي الساحل الشرقي.

(الوطن المصرية)