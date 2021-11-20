لابورتا يكشف حقيقة عودة ميسي وإنييستا إلى برشلونة

وأثيرت تكهنات كثيرة بشأن رجوع ميسي وإنييستا إلى "كامب نو"، لا سيما بعدما أصبح تشافي هيرنانديز مدربا للفريق، إلى جانب عودة داني ألفيش.

ويتشارك هؤلاء الأربعة الأمجاد في الحقبة الذهبية للنادي الكاتالوني، التي حققوا فيها عددا من الألقاب والجوائز الفردية والجماعية.

وتعليقا على عودة ميسي وإنييستا، يعتقد لابورتا أن كلا اللاعبين يمكن أن يعودا إلى النادي في المستقبل لتولي أدوار تقنية، لكنه ليس واثقا من إمكانية ظهورهما كلاعبين برشلونيين مرة أخرى.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رئيس "البارصا" قوله: "قال اللاعبان بأنفسهما إنهما يرغبان في العودة إلى برشلونة، لذلك لا يمكن استبعاد حدوث هذا الأمر.. أنا لا أتحدث عن عودتهما كلاعبين، بل كمدربين".

وأضاف: "عودتهما كلاعبين؟ في الوقت الحالي، لا يبدو أنه يمكن أن يحدث ذلك، لأن كليهما يملكان عقدا ساري المفعول.. ولكن من يدري؟"