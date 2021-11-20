رئيس الوزراء البولندى يناقش أزمة الحدود فى عواصم الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر اليوم السبت إن رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكى، سيقوم بجولة غدا إلى عدد من العواصم الأوروبية؛ لمناقشة المشاكل الجيو سياسية التى تواجه أوروبا الوسطى والشرقية.





ونقلت صحيفة (بولاند إن) المحلية عن المتحدث قوله إنه من المقرر أن يزور مورافيسكى عواصم دول البلطيق الثلاث، فيلنيوس وريجا وتالين غدا. وأضاف مولر "نحتاج إلى استخلاص النتائج عندما يتعلق الأمر بأفعال روسيا فى جورجيا وشبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، لأن كل هذه الاستنتاجات والمعلومات التى لا تزال ترد من حلفائنا تجعل تقييم الوضع الجيوسياسى صعبًا".

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