جونسون يأمر بمراجعة أزمة المهاجرين الوافدين من فرنسا

جدة - نرمين السيد - أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون، بإجراء مراجعة حكومية بشأن أزمة المهاجرين لأنه شعر بالغضب بسبب الإخفاق فى الحد من أعداد الوافدين من فرنسا، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.





وزاد إحباط بريطانيا بسبب زيادة عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزى من سواحل فرنسا على نحو غير قانونى فى الأيام الماضية، بعد وصول أكثر من ألف لاجئ إلى جنوب إنجلترا يومياً فى الأسبوع الماضى، وعبر نحو 22 ألف مهاجر الحدود هذا العام.

وقالت الصحيفة إن جونسون كلف وزير مجلس الوزراء ستيفن باركلى، بالإشراف على جهود الحكومة لإيجاد حلول، والتأكد من أن الإدارات الأخرى غير وزارة الداخلية تقوم بدورها.

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الخميس، إن بريطانيا تتأرجح "بين الشراكة والاستفزاز"، ودعا إلى مزيد من التعاون.