بلينكن: سنواصل العمل لإنهاء القتال فى إثيوبيا دون شروط مسبقة

جدة - نرمين السيد - وحذر وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين، أمس الجمعة، من أن الحرب فى تيجراى وضعت إثيوبيا على "طريق الدمار" الذى قد يتردد صداه فى جميع أنحاء شرق إفريقيا.

وقال بلينكن لشبكة "سى إن إن" إن زعيم البلاد، آبى أحمد، يجب أن يفى بالمسؤولية وإنهاء العنف فى المنطقة.

وعلى هامش جولته عبر إفريقيا، قال بلينكين "من الضرورى أن يتوقف القتال ويبدأ الحوار" وكرر دعوته لوقف إطلاق النار طويل الأمد لتمكين توصيل المساعدات الإنسانية.

وأضاف بلينكن "يجب أن يحدث هذا فى أقرب وقت ممكن.. مع مرور كل يوم، ما نراه هو زيادة فى التوترات الطائفية التى تخاطر بالفعل بتمزيق البلاد وامتدادها إلى دول أخرى فى المنطقة".