نظام المرور الجديد في السعودية 2022 وأسعار المخالفات الجديدة للوافدين والمواطن السعودي

نظام المرور الجديد في المملكة العربية السعودية الذي يجهل بنوده الكثير من المواطنين والوافدين المقيمين في المملكة، حيث قامت الحكومة السعودية بتعديل الكثير من بنود قانون المرور، وجاءت أبرز تفاصيل مواد القانون الجديد في التعديل أنها تأتي في صالح الوافد والمواطن السعودي على حد سواء ولا تجني على حقوقهم ألا إذا تم مخالفتها، وإذ يتم تعديل المواد وتعديلها لتتلاءم مع الوضع الراهن من مُخالفات تُرتكب قد تؤدي بحياة المواطنين، أو تُسبب ضررًا بالغًا على ممتلكات الدولة، ولاسيما وأن سحب الرخصة من أحد الآليات التي يتم تطبيقها للحد من العجلة التي يصحبها الندامة فيما بعد في حال وقوع ضرر أو أذى على الآخرين، حيث بدأت التعديلات في مواد قانون المرور في المملكة وذلك للحد من مخالفات تجاوز الإشارة، والقيادة تحت تأثير المسكر، أو السير بسرعة شديدة والسير في عكس الاتجاه.

ويكون هذا التعديل ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة السعودية وهي رؤية 2030 حتي يتواكب المجتمع السعودي مع كافة عناصر التطور الذي اصبح ثمة العصر الحديث، ويشرف على تنفيذ هذه الخطية الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وخلال السطور التالية سوف يتم شرح كافة بنود وتفاصيل قانون المرور الجديد في المملكة مع توضيح كافة أسعار المخالفات التي وضعتها وزارة الداخلية السعودية بالتنسيق مع أدارة المرور في المملكة.

مواد قانون نظام المرور الجديد في السعودية

تحرص السعودية على سلامة وأمن مواطنيها، بهدف الضرب من حديد على يد كل شخص يُعرض الأمن والسلامة العامة للمخاطر العامة، فقد تم تعديل لائحة وقوانين المرور، والتي ما أن تصدر ويبدأ العمل بها، وفي حال التضرر منها يُتاح تقديم اعتراضات ضد القرار الذي صدر عن الإدارة المعنية، وفي المقابل يُمكن للمحكمة منع تنفيذ العقوبة، فهيا بنا نتعرف على تفاصيل تلك المواد التي تتعلق بأحكام المرور على المخالفين.

نص المادة السابعة وحتى المادة السادسة عشر

مادة القانون من السابعة عشرة وحتى السادسة والثلاثين

نص المادة الثامنة والثلاثون

المادة السابعة والأربعون

نص المادة الحادية والستون

المادة الثالثة والستون

المادة الثامنة والستون

نص المادة الثانية السبعون

المادة الرابعة والسبعون

نص المادة التاسعة والسبعون

الجدول المخالفات والغرامة المالية المُطبقة

رقم 1 غرامات تتراوح ما بين 100 ريال إلى 150 ريال

جدول رقم 2 الغرامات تتراوح ما بين 150 ريال إلى 300 ريال

الجدول رقم 3 غرامات تتراوح ما بين 300 ريال إلى 500 ريال

جدول المخالفات رقم 4 التي تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال

الجدول المخالفات رقم 5 يتراوح ما بين الـ1000 إلى 2000 ريال

جدول رقم 6 تتراوح ما بين الـ3000 ريال إلى 6000 ريال

الجدول المخالفات رقم 7 غرامة تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 10000 ريال

مخالفة الخروج من النوافذ في السعودية

الكثير من ركاب السيارات من الكبار والأطفال يقومون بالخروج من نوافذ السيارات للتهليل والاحتفال بهذا اليوم ولإطلاق العديد من الهتافات التي تمجد من المملكة وذكرى تلك المناسبة الوطنية. الأمر الذي يعرض حياة مرتكبي تلك المخالفة للخطر، وذلك لعدم الالتزام بتحذير الإدارة من قبل، أما عن عقوبة مخالفة الخروج من النوافذ فقد حددتها الإدارة العامة للمرور بمبلغ يصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي، وإذا تم تكرار تلك المخالفة فيتم مضاعفة الغرامة المالية، تلك الغرامة التي يتم تطبيقها في حال ارتكاب المخالفة سواء خلال الاحتفال باليوم الوطني أو في الأيام العادية، وحرصًا على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم؛ شددت الإدارة العامة للمرور على ضرورة الالتزام بتلك التعليمات وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.

الجدير بذكر أن أدارة المرور كانت قد أتاحت من خلال منصة ابشر الاستعلام عن المخالفات المرورية وأيضا معرفة مكان المخلفة وسعرها، كما أتاحت أيضا طريقة الاعتراض على المخالفة المرورية.