قرداحي ينفي "شائعات" بيع عقارات بلبنان وتهريب أمواله للخارج

دوت الخليج :- نفى وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في بيان، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بيعه 419 عقارا له وتحويل أمواله إلى الخارج.

وأكد قرداحي أن "هذا الخبر المفبرك والكاذب يندرج في إطار الحملة المسعورة التي تستهدفني منذ فترة"، مشددا على أنه "سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة الفاعلين والمسيئين"، وفق الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية).

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا عن قيام وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، ببيع 419 عقارا له في لبنان وتحويل الأموال إلى خارج البلاد.

وأعاد قرداحي في تدوينة أخرى نشر بيان وزارة الإعلام اللبنانية، والتي جاء فيها: "دأبت مواقع إلكترونية ووسائل تواصل اجتماعي على بث بيانات مفبركة منسوبة إلى وزير الإعلام جورج قرداحي، آخرها اليوم، يدعي مروجوه أنه موجه من الوزير إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اعتراضا على محاولات إجباره على تقديم الاستقالة، وتضمن البيان المزعوم الذي يحمل توقيعا مزورا لوزير الإعلام، ادعاء من ملفقيه مفاده أن التحقيقات بينت قيام بعض الموظفين بتسريب خطابات سرية وقرارات اتخذها الوزير لإدارة أزمة وسائل الاعلام، وأن الوزارة ستعاقب الموظفين الذين ثبت تورطهم، وأن الوزير قرر إعادة هيكلة وزارة الإعلام".

وتابع البيان: "إن وزارة الإعلام، إذ تؤكد مجددا أن البيان المذكور ملفق وعار من الصحة تماما، تلفت إلى عدم صحة أي بيان أو موقف ينسب إلى الوزير ما لم يكن صادرا عن الموقعين الرسميين لوزارة الإعلام أو الوكالة الوطنية للإعلام".

وكانت تصريحات لقرداحي حول حرب اليمن قبل توليه الوزارة، نشرت بعد توليه لها، تسببت في أزمة دبلوماسية حادة مع السعودية ولاحقا مع الإمارات والكويت والبحرين.

وأدت تلك التصريحات إلى سحب السفراء الخليجيين من بيروت وطرد السفراء اللبنانيين من هناك.