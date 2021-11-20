ببيان رسمي.. "فودافون مصر" تعلق على فيديو "الضرب المبرح"

بعد نحو 24 ساعة من انتشار فيديو يظهر معركة شرسة بالأيادي، بين موظفين في "فودافون مصر" وأحد العملاء، علقت شركة الاتصالات ببيان مقتضب، مساء السبت.

ويظهر في الفيديو اشتباك عنيف بالأيدي اثنين من الموظفين وعميل، تلقى خلاله الأخير ضربا مبرحا داخل أحد فروع الشركة.

ولم تتضح على الفور ملابسات أو مكان حدوث الواقعة، التي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقالت الشركة في البيان إنها أجرت تحقيقا في الحادث، انتهى بالتصالح بين أطراف الاشتباك.

وأوضحت: "حرصا منا على الشفافية تجاه عملائنا الكرام، وجب التنويه عن انتهاء التحقيق في ملابسات واقعة الأمس 19-11-2021 في أحد فروع فودافون".

وأضاف: "قامت الشركة باتخاذ إجراءات حاسمة بناء على سياسة الإدارة بعدم قبول أي تجاوز في حق العملاء تحت أي ظرف. كما انتهت الجهات المعنية من التحقيق وتم التصالح رسميا بخصوص الواقعة".

ولم تكشف الشركة مزيدا من التفاصيل بشأن الواقعة، كما لم توضح ما الإجراءات التي اتخذتها.