بالفيديو.. "المكنسة" وراء طوارئ الإسكندرية

تتعرض مدينة الإسكندرية الساحلية لموجة من الطقس السيء، ضمن حالة الطقس غير المستقر في مصر؛ إذ تشهد مناطق عديدة شمالي البلاد هطول أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، مصحوبة برياح متقطعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية في مصر.

واشتد، السبت، هطول أمطار رعدية غزيرة على مدينة الإسكندرية، مصحوبة برياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة؛ بسبب نوة المكنسة التي تضرب المدينة.

وبحسب الموقع الرسمي لهيئة ميناء الإسكندرية، تتعرض المدينة لـ18 نوة سنويا، فيما تبدأ نوة المكنسة في الأغلب يوم 16 نوفمبر من كل عام.

وعلى إثر موجة الطقس السيء، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، السبت، استمرار تعطيل الدراسة الأحد لليوم الثاني التوالي، على أن تعود الدراسة للانتظام يوم الاثنين المقبل، مع استمرار الطوارئ بشوارع المدينة؛ حيث يتم تكثيف عمليات شفط المياه من الشوارع؛ حفاظًا على حركة المرور.

متى تنتهي موجة الطقس السيء؟

من جهته، يقول الدكتور شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر، بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ ذروة سقوط الأمطار المصحوبة بسحب رعدية هي اليوم السبت، وتستمر حتى الساعات الأولى من يوم الأحد؛ حيث تبدأ موجة الطقس السيء في التراجع بداية من الغد.

ويضيف شاهين لموقع "دوت الخليج" أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا مقارنة بالأسبوع الماضي؛ إذ تنخفض بمعدل يتراوح بين 3 و4 درجات، على أن تصبح درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع بين 21 و22 درجة مئوية نهارًا، وليلًا بين 15 و16 درجة مئوية.

ويلفت إلى أن الرياح تنشط أحيانًا مع السحب الرعدية، وهو أمر طبيعي يتواءم مع طبيعة الأحوال الجوية خلال فصل الخريف.