سوريا: مقتل 19مدنيًا بسبب مخلفات الحرب خلال نوفمبر

جدة - نرمين السيد - وبحسب المرصد، كانت سوريا سجلت أكبر عدد ضحايا الألغام حول العالم فى العام الماضى، موضحًا أن الضحايا فى شهر نوفمبر سقطوا فى محافظات سورية تحت سيطرة القوات الحكومية، مثل القنيطرة ودرعا وحمص وحماة، فضلاً عن محافظة إدلب التى تسيطر على نصف مساحتها الفصائل المسلحة.

وأشار المرصد إلى مقتل 14 مدنيًا جراء انفجارات ألغام، فيما قضى الباقون جراء ذخائر وقنابل من مخلفات المعارك، حيث تعد الألغام والأجسام المتفجرة من الملفات الشائكة فى سوريا منذ 2011.