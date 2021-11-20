رئيسة الحكومة التونسية تؤكد ضرورة توحيد الجهود للتصدى لظاهرة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، اليوم السبت ضرورة توحيد كل الجهود فى التصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف ومواصلة العمل على وضع استراتيجيات متطورة وفعالة لمجابهة هذه الآفة.





جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية - خلال استقبال بودن بدار الضيافة بقرطاج لنائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقيه والتى قدمت لرئيسة الحكومة التقرير الأول لعمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب 2016-2019.

وأشادت بودن بالاستراتيجية الوطنية التى وضعتها اللجنة والتى مثلت لبنة تنضاف للجهد الذى بذلته الدولة التونسية فى حربها على الإرهاب، كما ثمنت رئيسة الحكومة عمل هذه اللجنة وأهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب فى تحصين المجتمع التونسى ضد هذه الآفة وتعزيز الفكر النقدى والمناعة الفكرية والنفسية للمجتمع التونسى فى مواجهة الأفكار المتطرفة.

من جانبها، أوضحت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقيه، أن اللجنة تعمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب وفق متطلبات الفترة القادمة وتطور هذه الظاهرة، وذلك عبر تشريك كل الأطراف المتدخلة ووضع الأهداف الاستراتيجية لمكافحة التطرف.

وأشارت الفقيه إلى أن اللجنة شرعت منذ بداية 2020 فى وضع الاستراتيجية الثانية لمكافحة الإرهاب بالاعتماد على دراسات وبحوث ومخرجات المشاريع التى تم تنفيذها سابقا.

وتضمن التقرير نبذة عن نشاط اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتوصيات والمخرجات التى انبثقت عن الاستراتيجية الوطنية الأولى فى علاقة بالتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب.