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عمر شويل - جدة ssoidp.gov.ps موعد تسجيل العمالة الفلسطينية الراغبين في الحصول على فرصة للعمل داخل منطقة الخط الأخضر، الأراضي المحتلة منذ عام 1948 وذلك للعمالة الفلسطينية الماهرة والتي ترغب في الحصول على فرصة للعمل وفق عدد من الشروط الخاصة للحصول على فرص العمل، وذلك وفق ألية خاصة للتسجيل الإلكتروني وفي الموعد الذي يتم فتح باب التسجيل فيه، وهي من الفرص التي يسعى ألاف العمال للحصول عليها لوقف فترات م البطالة التي كانت في القطاع منذ فترة.

“الخط الأخضر” ssoidp.gov.ps موعد تسجيل العمالة الفلسطينية عبر بوابة وزارة العمل الموحدة

وتسعى وزارة العمل الفلسطينية في القطاع وفي الضفة إلى لبحث عن الفرص المناسبة لجميع المسجلين كباحثين عن العمل، من كل من الخريجين والعمال أيضا، وذلك للقضاء على الأعداد المتزايدة من البطالة بين الشعب الفلسطيني، حسب آخر إحصاءات قامت بها الوزارة بتسجيل البطالة والباحثين عن العمل، ولذلك تعلن بين الحين والآخر عن فرص مؤقتة او دائمة للعمل.

وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية

تقوم عدد من المؤسسات الاجتماعية في القطاع على توفير كل ما فيه صالح وخدمة المواطنين الذين يعانوا منذ عشرات السنين، ويساعد الحصار على تعميق الاحتياجات المجتمعية للمعونات وفرص العمل والتعمير، وتقوم وزارة العمل في القطاع بتوفير فرص للعمل للراغبين في الحصول عليها ما تقوم باستقبال طلبات العمل أو تسجيل الخريجين الجدد والباحثين عن العم في القطاع أو خارجه، ويتم دراسة الطلبات وإرسال رسائل نصية بفرص العمل، بينما تقوم أيضا وزارة التنمية الاجتماعية بالقطاع بتوفير الخدمات المالية من المتبرعين لصالح الفئات الفقيرة والمتعففة من القطاع وتأتي على شكل رواتب وهبات اجتماعية يتم تقديمها لغير القادرين على العمل بالقطاع.

شروط التسجيل في العمل بمنطقة الخط الأخضر

تم وضع عدد من الشروط الهامة للعمل في منطقة الخط الأخضر، ويتم اتباع الشروط اثناء التسجيل في رابط التسجيل الإلكتروني في بوابة الدخول الوطني الموحدة، وفي حال تم الإخلال باي شرط من شروط التسجيل لن يتم استكمال التسجيل الإلكتروني، وتكون الشروط كالتالي:

يجب أن يكون الراغب في العمل متزوج.

يكون عمر العامل أكثر من 26 عام.

لا يجب أن يكون عاملا بالقطاع الحكومي بالقطاع.

يجب أن يكون حاصلا على شهادة لقاح كرونا بالجرعتين.

كيفية التسجيل على بوابة وزارة العمل الفلسطينية وموعد تسجيل العمالة الفلسطينية

يبدا التسجيل في صباح الأحد 21 نوفمبر 2021، ولم تقم وزارة العمل حتى الآن بإتاحة رابط التسجيل المباشر بينما يتم التسجيل بالخطوات التالية: