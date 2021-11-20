عروض سيارات السعودية عروض فورد الناغي مستمرة حتى نهاية ديسمبر

مع اقتراب نهاية العام تتوافر العديد من عروض سيارات السعودية المميزة، حيث تقدم كبرى شركات السيارات السعودية عروض تقسيط مع أسعار مميزة.

عروض سيارات السعودية

وتقدم شركة محمد يوسف الناغي عروض كبرى لمحبي السيارات فورد، وهذه العروض مستمرة حتى 31 ديسمبر، وتتيح شركة الناغي تقسيط مجموعة متنوعة من السيارات الفاخرة من موديل 2021على ثلاث سنوات، وبدون أي هامش ربح أوأي رسوم إدارية، مع ضمان على السيارات لمدة خمس سنوات.

تشمل عروض فورد الناغي أيضًا تخفيضات على جميع قطع غيار سيارات فورد حتى نهاية العام.

عروض فورد الناغي على السيارات 2021

سيارة فورد إف 150 فورد 2021 غمارتين، هي واحدة من أقوى وأفخم السيارات البيك آب الأمريكية، وتتميز بالقوة والآناقة في نفس الوقت، مع تصميم أنيق جدًا من الداخل وتتميز تلك السيارة بناقل حركة به 10 سرعات أتوماماتيك. وأيضًا تتميز بكاميرات بزاوية 360 درجة تستعمل للرؤية الخلفية

وتتوافر من السيارة فئتين داخل العرض فئة V6 3.5 EcoBoost مع موتور بقوة ٣٧٥ حصان و ٦٣٧ نيوتن، وفئة V8 5.0 مع موتور بقوة ٣٩٥ حصان و ٥٤٢ نيوتن.

وتتوافر السيارة داخل العرض بقسط شهري يبدأ من 1749 ريال شهريًا حسب فئة السيارة.

ملاحظة: تطبق شروط وأحكام جهة التمويل، وقد تختلف قيمة الأقساط الشهرية وفقًا للسجل الائتماني للعميل لدى جهة التمويل.

فورد موستانج 2021

وبالنسبة لمحبي السيارات الرياضية فغن سيارة فورد موستانج 2021 تعد واحدة من أفضل السيارات الرياضية التي ظهرت خلال عام 2021م، وذلك عند مقارنة مواصفاتها وأسعارها مع غيرها من السيارات الرياضية من نفس الفئة.

والسيارة تتميز بتصميم حاد يجمع بين العضلية الأمريكية الأيقونية والشخصية الرياضية الدينامكية، وتتوافر السيارة داخل العرض بقسط شهري يبدأ من 237 ريال شهريًا.

عروض الناغي على سيارات 2022

أيضًا تقدم شركة الناغي عرض على اليارة نوروس 2022م ، حيث يمكن الحصول عليها بقسط شهري يبدأ من 1399 ريال.

أيضًا يشمل العرض السيارة فورد رينجر 2022، وهي من السيارات البيك آب المميزة والتي تتمتع بتصميم جريء وجديد وأنيق.

وتتميز بأنها ليست كبيرة جدًا ولا صغيرة ومع ذلك فإنها من الداخل توفر مزيد من الراحة للركاب عبر حيز الساقين الإضافي، مع قسط شهري يبدأ 1222 ريال.

وللاستعلام عن العروض يمكن الاتصال بالرقم الموحد لشركة الناغي للسيارات 8001240218