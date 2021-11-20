رئيس الوزراء اللبناني: الخزينة غير قادرة على تحمل الدعم

دوت الخليج :- أكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي ان الخزينة العامة للدولة غير قادرة على تحمل الدعم، مؤكدا عدم القدرة على العودة إلى الدعم.

وخلال زيارته مقر الاتحاد العمالي العام وبحضور وزير العمل، ابراهيم بيرم، اليوم الجمعة، قال ميقاتي " لقد دخلنا في مرحلة تضخم كبيرة جداً نتيجة تراكم سنوات اعتمدت فيها سياسة الدعم بالمطلق وكان يمكن القيام بها بالتزامن مع تصحيح الأجور، اليوم ليس بمقدورنا العودة إلى الدعم لأن الخزينة العامة غير قادرة على التحمل، والاقتصاد يحتاج الى وقت لتصحيح نفسه".

وأضاف" بات هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة إلى عقد جلسة قريبا، وإلى الاسراع في إقرار الموازنة العامة وإحالتها على مجلس النواب لدرسها واقرارها بالتوازي مع اقرار الإصلاحات المطلوبة لمواكبة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وتابع رئيس الحكومة " لا خيار لنا إلا التوجه إلى صندوق النقد الدولي،وقد تستغرق المفاوضات معه وقتا إضافيا يتعدى نهاية العام الحالي، ولكن من خلال صندوق النقد يحظى لبنان بما اسميه إشارة معينة لكل الدول بأن لبنان قابل للتعافي ويجب دعمه".

وقال " زيارتي اليوم هي دليل على تضامني مع الطبقة العمالية التي تشكل أكثر من نصف المجتمع، نعرف أن الوضع صعب جدا، وجميعنا نتحمل، لكن ليس من الضروري أن تتحملوا أنتم أكثر. نحاول قدر المستطاع اعطاء كل إنسان حقه ضمن الإمكانات الممكنة".

--(بترا)