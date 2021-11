انقراض صادم..كيف فقدت أوروبا 600 مليون طائر في 40 عاما؟

وخلصت دراسة جديدة نشرتها دورية "إيكولوجي آند إيفولوشن" إلى أن طائرا من كل ستة طيور اختفى بهدوء في جميع أنحاء أوروبا منذ الثمانينيات، وهذا يعني خسارة مذهلة تتراوح بين 560 و620 مليون طائر منفرد في الأربعين سنة الماضية بين عامي 1980 و2017.

In fact, 900 million birds have been lost during that period, but this is set against an increase of around 340 million in some species



The eight species showing the largest declines make-up around two thirds of this total decline & the same is true for increasing species



