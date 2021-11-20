منتخب مصر.. كيروش يثير جدلا واسعا بسبب قائمة "المفاجآت"

مفاجآت عديدة فجرها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، بعدما أسدل الستار على قائمة "الفراعنة" التي ستشارك في بطولة كأس العرب بقطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويتواجد المنتخب المصري بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب رفقة منتخبات لبنان والسودان والجزائر.

وشهدت قائمة "الفراعنة" غياب المحترفين بسبب إقامة البطولة خارج "الأجندة الدولية" وكذلك غياب لاعبي بيراميدز لارتباطهم بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

قائمة المفاجآت

وضم كيروش في حراسة مرمى المنتخب كلا من محمد الشناوي، محمود جاد ومحمد صبحي، بينما استبعد المدرب البرتغالي حارس الزمالك محمد أبو جبل ومحمد بسام حارس طلائع الجيش.

وفي خط الدفاع، جاءت اختيارات كيروش على النحو التالي، أكرم توفيق، أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، أيمن أشرف، أحمد ياسين، محمد عبد المنعم ومروان داوود، بينما خرج من حسابات كيروش المدافع الدولي محمود علاء لاعب الزمالك والمنضم لمعسكر الفراعنة الأخير لمواجهة أنغولا والغابون.

وبشأن اختيارات لاعبي الوسط فانضم كلا من حمدي فتحي، عمرو السولية، مهند لاشين، عمر كمال عبد الواحد، إمام عاشور، أحمد رفعت، أحمد سيد زيزو، محمد مجدي أفشة، مصطفي فتحي، وحسين فيصل، بينما قرر كيروش استبعاد طارق حامد لاعب الزمالك للمرة الثانية على التوالي بعدما استبعده المدرب البرتغالي من مباراتي أنغولا و الغابون بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وفي خط الهجوم استقر المدرب على الثلاثي مروان حمدي من سموحة، محمد شريف لاعب الأهلي وأسامة فيصل من فريق البنك الأهلي.

جدل واسع

وعن اختيارات كيروش لقائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العرب، يعلق الناقد الرياضي عبد الحميد فراج، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": "كيروش يواصل تجاربه في اختياراته القوية والمتنوعة، خصوصا بعدما حسم التأهل للدور الحاسم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. كيروش يعتبر أن مسابقة كأس العرب بطولة ودية وتجريبية لذا فالمدرب يفضل تجربة عناصر من الممكن أن تفيده في الفترة المقبلة".

ويُبدي الناقد الرياضي تعجبه من اختيارات كيروش لقائمة منتخب مصر بالقول: "اختيارات كيروش أثارت بعض التساؤلات لأن القائمة بها اختيارات أرى أنها "غريبة"، فالقائمة ليس بها ظهير أيمن سوى أكرم توفيق، و هذه علامة تعجب".

ويكمل فراج: "عدم وجود ظهير أيمن مع أكرم توفيق، هو موقف مشابه لقائمة كيروش الأخيرة في التصفيات، حيث أصر المدرب على عدم ضم جناح أيسر، وقرر استبعاد رمضان صبحي وإبراهيم عادل، ولكن من الواضح أن كيروش يرغب في الاستفادة من العناصر الموجودة من خلال البطولة للتحضير لبطولة كأس الأمم الإفريقية".

رغم الجدل.. "لا لوم"

ويسترسل الناقد الرياضي: "بالرغم من الاختيارات الجدلية للمدرب البرتغالي إلّا أننا لا نستطيع أن نلومه لأن البطولة في النهاية بالنسبة له تجريبية، كما أن المدرب يرغب في الاستفادة من المواجهات الثلاثة بالمجموعة الرابعة، لذا لا يمكن لومه في استبعاد طارق حامد ورمضان صبحي أو حسين الشحات أو أي عنصر كان متواجد بحساباته في الفترات الأخيرة".

وتابع: "مبدأ كيروش في خوض مسابقة كأس العرب على أنها بطولة تجريبية أو ودية، تنكسر معه أية محاولات لانتقادات المدرب في عدم ضم لاعبين بأعينهم، والدليل أنه في المعسكر الأخير ضم محمود علاء مدافع الزمالك ثم عاد واستبعد اللاعب من بطولة كأس العرب".

مكاسب كيروش

ويعدد عبد الحميد فراج المكاسب التي حققها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب مصر حتى الآن، معلقًا: "كيروش حقق مكاسب عديدة بخلاف التأهل للمرحلة الحاسمة في تصفيات كأس العالم، و هو زيادة قاعدة الاختيارات للمنتخب المصري. جرأة المدرب البرتغالي والظروف المحيطة ساعدت في اتساع تلك القاعدة وهذا ظهر واضحًا بإصراره على عمر مرموش في أول مبارياته الرسمية مع منتخب مصر وأيضا استبعادات مثل طارق حامد وضم أحمد ياسين على سبيل المثال".

ويتم الناقد الرياضي: "تعارض مواعيد مشاركة فريق بيراميدز في بطولة الكونفدرالية مع انطلاق بطولة كأس العرب، ساعدت المدرب على اختيار عناصر جديدة بقائمة المنتخب وهذا أهم مكسب حققه كيروش".