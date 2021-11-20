استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا عالميا

جدة - نرمين السيد - فعلى الصعيد الإفريقى، سجلت نيجيريا 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 213 ألفا و487 حالة الوفيات إلى 2973.

وفى كينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 254 ألفا و688 حالة واستقرت الوفيات عند 5325.

وأبلغ المعهد الوطنى للأمراض المعدية فى جنوب أفريقيا عن 10 وفيات، و887 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الوفيات المسجلة فى البلد، الأكثر تضررا من الفيروس فى القارة، إلى 89 ألفا و572 حالة، وإجمالى الإصابات التراكمى إلى مليونى و929 ألفا و175 إصابة.

وآسيويا، سجلت إندونيسيا 393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و253 ألفا و98 حالة، كما تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالى الوفيات حتى الآن إلى 143 ألفا و728 حالة وفاة.

وفى جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 90 ألفا و464 حالة وتستقر الوفيات عن 248.

فى فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9531 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و84 ألفا و652 حالة وارتفعت الوفيات إلى 23 ألفا و107 حالات.

فى نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 818 ألفا و787 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و495 حالة.

وفى إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3539 إصابة جديدة بفيروس كورونا و118 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 6 ملايين و73 ألفا و98 حالة والوفيات إلى 128 ألفا و852 حالة.

وفى إذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 572 ألفا و674 حالة والوفيات إلى 7599 حالة.

وفى بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و573 ألفا و889 حالة واستقرت الوفيات عند 27 ألفا و946 حالة.

وفى سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 250 ألفا و518 حالة والوفيات إلى 654.

وفى سريلانكا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 725 إصابة جديدة بفيروس كورونا و22 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 555 ألفا و929 حالة والوفيات إلى 14 ألفا و108.

ورصدت سلطات الصحة الباكستانية 7 وفيات، و319 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 28 ألفا و655 حالة، وإجمالى الإصابات المؤكدة المسجلة منذ ظهور الوباء إلى مليون و281 ألفا و559 إصابة.

وأوروبيا، سجلت بلغاريا 2737 حالة إصابة جديدة و139 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 671 ألفا و100 حالات، بإجمالى وفيات بلغ 27 ألفا و124 حالة حتى الآن.

وفى مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 38 ألفا و587 والوفيات إلى 463.

وفى النمسا، سجلت البلاد 15 ألفا و297 حالة إصابة بكورونا، فضلا عن 42 حالة وفاة، وبذلك يبلغ إجمالى عدد الإصابات حتى الآن مليونا و42 ألفا و571 حالة وإجمالى الوفيات 11 ألفا و993 حالة وفاة.

وسجلت السلطات الصحية فى صربيا 2468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين إلى مليون و230 ألفا و976 حالة. وذكرت وزارة الصحة الصربية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى الرسمى، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 11 ألفا و166 حالة وفاة عقب تسجيل 51 حالة جديدة على مدار أمس.

وفى بيلاروسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1859 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 638 ألفًا و402 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 4932 حالة وفاة.

وفى كرواتيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5614 إصابة جديدة بفيروس كورونا و65 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 566 ألفا و118 حالة والوفيات إلى 10 آلاف و243 حالة.

وفى اسكتلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2756 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 701 ألفا و718 حالة والوفيات إلى 9467 حالة.

وسجّلت وزارة الصحة الإيطالية 49 حالة وفاة، و11 ألفا و555 إصابة بالفيروس خلال اليوم الأخير، ما يرفع إجمالى الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة فى إيطاليا منذ ظهور الوباء إلى 133 ألفا و131 حالة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 4 ملايين و915 ألفا و981 إصابة.

وأعلنت السلطات الصحية فى جمهورية أيرلندا تسجيل 5959 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد فى 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى 524 ألفًا و788 حالة إصابة على مستوى البلاد. وأفادت صحيفة "ذا جورنال" الأيرلندية عبر موقعها الإلكترونى، نقلًا عن هيئة خدمات الصحة الأيرلندية، بأن حصيلة الوفيات ما زالت ثابتة عند 5609 حالة منذ الأربعاء الماضى.

وفى اليونان، أبلغت السلطات الصحية عن 69 حالة وفاة و5 آلاف و991 إصابة جرى تسجيلها خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 17 ألفا و237 حالة، وحصيلة الإصابات إلى 874 ألفا و860 إصابة.

وفى البرتغال، أبلغت السلطات الصحية عن 10 وفيات، وألفى و333 إصابة بالفيروس التاجى، لتبلغ الحصية الإجمالية للوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى البرتغال منذ ظهور الوباء وحتى اليوم 18 ألفا و310 حالات، بينما وصل إجمالى الإصابات المسجلة طوال تلك الفترة مليون و119 ألفا و784 إصابة.

وفى الدنمارك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3795 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و10 حالات وفاة. ليبلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 فى البلاد حتى الآن 446 ألفا و676 حالة فضلا عن 2807 حالة وفاة.

وفى الجبل الأسود، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية وحالتى وفاة. ليبلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 فى البلاد حتى الآن 154 ألفا و464 حالة فضلا عن 2239 حالة وفاة.

وفى هولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 ألفا و794 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية و55 حالة وفاة.ويبلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 فى البلاد حتى الآن مليونين و421 ألفا و643 حالة فضلا عن 18 ألفا و955 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات الصحية فى المملكة المتحدة تسجيل 150 حالة وفاة، و40 ألفا و941 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة هناك إلى 143 ألفا و866 حالة، وإجمالى الإصابات إلى 9 ملايين و806 آلاف و34 إصابة.

وفى أمريكا اللاتينية، سجلت كوبا 287 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 960 ألفا و472 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 8293 حالة حتى الآن.

وذكرت السلطات الصحية فى تشيلى أنها سجلت 2611 إصابة جديدة و15 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى مليون و740 ألفا و496 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات فى البلاد 38 ألفا و94 حالة وفاة.