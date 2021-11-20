واشنطن: قلقون جدا من تحركات روسيا بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج، أمس الجمعة، أهمية إظهار روسيا الشفافية بشأن حشودها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا وضرورة تهدئة التوترات الحالية فى المنطقة.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "نحن على استعداد للتحدث مع روسيا للحد من التوترات ومنع أى تصعيد للوضع وحازمون ومتحدون على تحقيق الأمن فى المنطقة".

وأضاف ستولتنبرج -خلال مشاركته فى مؤتمر الاتحاد الألمانى الأطلسى "الناتو نقاش 2021'' الذى عقد فى برلين حول التحديات الأمنية الحالية وسبل تعزيز قدرات الحلف- أن الناتو يراقب عن كثب الوضع الحالى بالقرب من حدود أوكرانيا وتحركات القوات الروسية.