جدة - نرمين السيد - وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج، أمس الجمعة، أهمية إظهار روسيا الشفافية بشأن حشودها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا وضرورة تهدئة التوترات الحالية فى المنطقة.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "نحن على استعداد للتحدث مع روسيا للحد من التوترات ومنع أى تصعيد للوضع وحازمون ومتحدون على تحقيق الأمن فى المنطقة".
وأضاف ستولتنبرج -خلال مشاركته فى مؤتمر الاتحاد الألمانى الأطلسى "الناتو نقاش 2021'' الذى عقد فى برلين حول التحديات الأمنية الحالية وسبل تعزيز قدرات الحلف- أن الناتو يراقب عن كثب الوضع الحالى بالقرب من حدود أوكرانيا وتحركات القوات الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: قلقون جدا من تحركات روسيا بشأن أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.