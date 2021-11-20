البنتاجون: ملتزمون بإنهاء الدور القتالى لقواتنا فى العراق نهاية العام

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، قال وزير الدفاع الأمريكى "ملتزمون بإنهاء الدور القتالى للقوات الأمريكية فى العراق نهاية العام".

ونفى المتحدث باسم العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجى، أمس الجمعة، تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال الخفاجى إن الحديث عن تمديد موعد انسحاب القوات الأمريكية غير دقيق وغير صحيح، وموعد خروج القوات القتالية فى 31 من ديسمبر المقبل ثابت ولا تغيير فيه.

وأضاف أن العلاقة بين الطرفين بعد خروج القوات القتالية ستكون علاقة استشارية فى مجالات التدريب والتسليح والمعلومات الاستخبارية والأمنية ضد تنظيم (داعش) الإرهابى.