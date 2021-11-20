ماهى شروط التسجيل في منحة الزواج ليبيا2021 عبر منصة حكومتنا الرسمي www.hakomitna.ly صندوق دعم الزواج الليبي

شروط التسجيل في منحة الزواج ليبيا2021 مازالت رغبة الكبير من الشباب في جميع انحاء ليبيا منصبة للتعرف على كيفية التسجيل في منحة الزواج في ليبيا 2021، وهي المنحة الحكومية التي تم طرحها من قبل وزارة الشباب الليبية خلال الفترة الماضية لتقديم دعم مالي يصل إلى 40 الف دينار ليبي للمقبلين على الزواج، وذلك تبعا لمجموعة من الضوابط والشروط اللازمة للقبول في المنحة والحصول على هذا الدعم، حيث يتم التقديم الكترونيا من خلال منصة حكومتنا الالكترونية، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح رابط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021 وكذلك التعرف على الشروط والضوابط اللازمة للقبول في المنحة.

رابط وخطوات التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021

أعلنت وزارة الشباب الليبية رسميا خلال الفترة الماضية عن الرابط الخاص بالموقع المقرر من خلال التقديم على منحة الزواج والحصول على دعم 40 الف دينار ليبي، على أن يتم التسجيل مباشرة من خلال الدخول إلى الموقع التالي.

في البداية يتم الدخول إلى موقع حكومتنا مباشرة من خلال هذا الرابط.

من بين الخدمات الموجودة عبر الموقع يتم الضغط على أيقونة التسجيل في منحة الزواج.

يتطلب الموقع من المتقدم ادخال كافة البيانات الخاصة به بشكل صحيح.

يتم ادخال البيانات الخاصة بعقد القران الذي يتم من خلال السجل المدني قبل التسجيل في المنحة.

ارفاق كافة المستندات المطلوبة للقبول في المنحة والموجودة عبر الموقع.

عقب التأكد من ادخال كافة البيانات المطلوبة يتم الضغط على ايقونة ارسال الطلب ليتم بحث الطلب ومن ثم ارسال الرد.

سجل في منظومة منحة دعم الزواج

شروط التسجيل في منحة الزواج ليبيا 2021

وقد اعلنت الحكومة الليبية عن ضرورة توافر بعض الشروط لكي يتم استحقاق منحة الزواج في ليبيا 2021، حيث تأتي هذه الشروط على النحو التالي.