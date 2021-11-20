اعفاء بنك التسليف والإدخار 2022 إسقاط أقساط بنك التنمية للسعوديين

يقدم بنك التسليف والادخار الكثير من الخدمات التمويلية التي تخدم كثير من الموطنين السعوديين والمقيمين، ومن أفضل وأهم خدمات بنك التسليف والادخار خدمة الاعفاء الجديدة من سداد جميع المديونية، حيث يهدف البنك لمساعدة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود لمساعدتهم علي مواجهة الحياه الصعبة، وقد حدد بنك التسليف شروط ومعايير لعملائه الذين إستفادوا من قروض البنك ولم يستطيعوا السداد بسبب ظروف الحياه المتعثرة، حدد شروط لا بد من توافرها وتقديم الاوراق المطلوبة حتي يحصل علي إعفاء بنك التسليف.

المستندات والأوراق اللازمة لطلب إعفاء سداد القروض

يجب تقديم الاوراق والمستندات اللازمة للحصول علي الاعفاء من سداد جميع الأقساط، وفي حالة توافر الشروط وتقديم الاوراق والمستندات يقوم البنك بأعفاء العميل من جميع الأقساط، والمستندات كالتالي:

صورة من الهوية الوطنية للمقترض. صورة أصلية من التقارير الطبية الخاصة بالمقترض التي تثبت حالته المرضية، وتؤكد أنه غير قادر علي سداد باقي الأقساط. في حالة وفاه العميل المقترض فلا بد من تقديم شهادة الوفاة. البطاقة العائلية. نموزج الاعفاء ومسجل به جميع البيانات التي تخص القرض. بيان تفصيلي عن الحالة الاجتماعية للمقترض والظروف المعيشية موضحاً بالتفصيل.

قم بالدخول علي الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة الصحة السعودية، أو أن تذهب الي أي مستشفي حكومي للكشف الطبي حتي يثبت العميل المقترض حالته الصحية ويحصل علي التقارير الطبية.

تعبئة النموذج الخاص بطلب الاعفاء وتسجيل جميع البيانات الشخصية ومرافقة الاوراق ثم التأكد من صحة البيانات، ثم إرسال طلب الاعفاء.

كيفية متابعة طلب الاعفاء

يقوم بنك التسليف والادخار بتشكيل لجنة بالبحث والتقصي عن ظروف المقترض المعيشية والاجتماعية، وإذا ثبت صحة البيانات المقدمة والأوراق وتوافرت جميع الشروط يتم منح المقترض إعفاء من سداد باقي القروض.

بناء علي رأي اللجنة التي قامت بالبحث والتقصي يتم منح المقترض إعفاء أو عدمه.

شروط الحصول علي إعفاء بنك التسليف من جميع القروض

يشترط أن يكون العميل المتقدم لخدمة الاعفاء من بنك التسليف والادخار سعودي الجنسية، وغير متوفر للجنسيات الأخري. يشترط أن يكون المقترض لا يمتلك أي مباني عقارية أو حيازات أرضية. يشترط علي المقترض أن لا يحصل علي أي قرض من بنك أخر بعد حصوله علي الاعفاء.

كيفية التقديم علي إعفاء بنك التسليف من القروض