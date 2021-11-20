الموارد البشرية تعلن بدء التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

دشنت اليوم وزارة الموارد البشرية عن بدئها لتفعيل التسجيل في النظام الجديد المعلن عنه من قبل، نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث تم إتاحة ذلك القرار بمرسوم ملكي لعام 1442، وقد كان الهدف من إتاحة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد توفير احتياجات الآسر الأشد استحقاقاً، والأسر المتعففة، وتوفير كل سبل الدعم والاستقرار لما يغطى الاحتياجات اللازمة لهم، وذلك بهدف تطوير الضمان لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومن خلال السطور التالية نوضح اهم خطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد.

في الساعات القليلة تم الإعلان عن إتاحة؛ التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونشرت وزارة الموارد البشرية ذلك القرار، علي صفحتها العالمية تويتر، بالرغم من جميع مميزات الضمان الاجتماعي القديم، الا أن النظام الجديد يهدف لتحقيق رؤية المملكة في مساعدة المواطنين من الحصول على فرص وظائف مناسبة من خلال توفير التدريب وتحسين مهارات القوى العاملة للعمل، إلى جانب كونه وسيلة التأكد من استلام مساهمات الزكاة للمحتاجين، ويتم ذلم من خلال تقديم الدعم لفئات معينة.

موعد التسجيل في نظام الضمان الجديد

أما عن الموعد المحدد للتسجيل في نظام الموارد البشرية للضمان الجديد، انه يبدأ من اليوم الموافق 20 نوفمبر 2021 علي أن يستمر حتى تاريخ 23 مايو 2022، والمن المشار أليه أنه سيتم استبدال الضمان القديم، بالضمان الجديد المطور، ويتوجب على المستفيدين في ذلك الوقت نقل كافة البيانات من النظام القديم، للنظام الجديد 1443.

رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي 1443

أشارت وزارة الموارد البشرية إلى أن المنصتين ستعملان بالتعادل والتوازي، حتى يوم 23 مايو 2022 م ، حيث سيتم إغلاق المنصة الحالية، وخلال هذه الفترة سيتم نقل المستفيدين بشكل تدريجي بعد فحص ودراسة الملفات المستحقة حسب الشروط والأحكام والضوابط الجديدة المعلن عنها من قبل الوزارة، وقالت الوزارة إنها ستبدأ في مراجعة أهلية المتقدمين الجدد في ديسمبر من هذا العام، بشرط تقديم أول معاش لهم في يناير من العام المقبل، ويتثنى لكافة الراغبين في الانضمام إلي نظام الضمان الجديد المطور، الدخول إلي منصة الدعم والحماية الاجتماعية والتسجيل بها إلكترونيًا، وذلك لمن تنطبق عليه شروط التسجيل.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد

أعلنت وزارة الموارد الاجتماعية آلية الأهلية بناء على رؤية المملكة في تلبية احتياجات الأسر الأشد احتياجاً، وتحقيق التوازن المجتمعي للمواطنين، والنهوض بالفرد والمجتمع السعودي، وكان من شروط أهلية استحقاق مقطوعة الضمان التالي: