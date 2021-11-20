مسؤول بولندى يتلقى طردا فيه رسالة تهديد بالقتل ومادة متفجرة

جدة - نرمين السيد - وحسمبا نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قال جوردسكى فى تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "إليكم ما تؤدى إليه صناعة الازدراء والتحريض على المعارضين السياسيين. وصلنى طرد باسمى فى مجلس الشيوخ فيه رسالة تهديد بالقتل ومادة متفجرة".
وأضاف "تم التحفظ على الطرد من قبل الهيئات المختصة، وأتمنى أن يتمكنوا من القبض على المتهم بسرعة".
فى غضون ذلك، أكدت السلطات البولندية، اليوم السبت، أن محاولات عبور المهاجرين من الحدود البيلاروسية انخفضت، لكنها شددت على أن الأزمة لم تنته بعد.
وحسب بيان لحرس الحدود البولندى نشرته "رويترز"، جاء فيه أن محاولات عبور الحدود البولندية بشكل غير قانونى من قبل مهاجرين من بيلاروسيا انخفضت يوم أمس الجمعة، لكنه حذر من أن أزمة الهجرة لم تنته بعد.
وقال المتحدث باسم جهاز الأمن البولندى ستانيسلاف زارين: "لا، هذه الأزمة السياسية لم تنته. لا تزال بيلاروسيا تسعى للتصعيد ومواصلة العمليات ضد بولندا".
وكانت الحدود البولندية - البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، لمحاولة عبورها فى اتجاه بولندا، الأمر الذى عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.
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