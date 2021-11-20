واشنطن تؤكد التزامها بدعم شركائها في العراق وسوريا لضمان عدم عودة ”داعش”

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن واشنطن ملتزمة بدعم شركائها في العراق وسوريا لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش"، وعدم إعادة بعثه من جديد.
وقال أوستن في كلمة ألقاها في مؤتمر المنامة حول أمن الشرق الأوسط إن "الولايات المتحدة تدافع عن سيادة العراق واستقلاله ضد أي جهة أو وكيل".
وأضاف أن "أعضاء التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش يقدمون التدريب والمشورة والمساعدة للشركاء المحليين في العراق وسوريا، للمساعدة في تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من سيطرة التنظيم".
وتابع: "كما أوضحت الشهر الماضي خلال اجتماع أعضاء التحالف الدولي لمحاربة داعش، ستظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم شركائها في العراق وسوريا لضمان الهزيمة الدائمة لداعش".
وأردف قوله: "سندافع عن مصالحنا في هذه المنطقة (الشرق الأوسط)، وسنواصل تعزيز الردع ضد إيران، وسنحمي قواتنا من هجوم طهران أو وكلائها".
وتابع: "سنعمل معا لضمان عدم تمكن داعش من إعادة تشكيل نفسه في العراق وسوريا، وسنستمر في دعم حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة"
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