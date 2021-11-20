طالبان تعلن استئناف سفارة الإمارات عملها في أفغانستان

أعلن نائب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المؤقتة بأفغانستان أحمد الله واثق، أن سفارة الإمارات لدى كابل استأنفت عملها بعد إغلاق دام ثلاثة أشهر. وكتب واثق على "تويتر": "الإمارات أعادت فتح سفارتها في العاصمة كابل ورفعت علمها عليها". وأضاف: "هذه خطوة إيجابية نحو آفاق أكبر لتعاوننا.. تربط الإمارات وأفغانستان علاقات جيدة تحتاج إلى تعزيزها". من جهتها، لم تؤكد الحكومة الإماراتية هذه الأنباء بعد، فيما أشارت وسائل الإعلام الأفغانية إلى أن سفارة السعودية قد تستأنف عملها في كابل في المستقبل القريب.

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