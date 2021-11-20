مسؤول سوري: انفجار في معبر نصيب الحدودي مع الأردن .. فيديو

دوت الخليج :- استهدف إرهابيون بعبوة ناسفة، إحدى النقاط الأمنية على الجانب السوري من المعبر الحدودي السوري الأردني في محافظة درعا جنوبي سوريا.

وقال العميد ضرار الدندل، قائد شرطة محافظة درعا: "إن انفجار العبوة الناسفة التي زرعها مجهولون قرب إحدى النقاط الأمنية انفجار العبوة الناسفة في معبر (نصيب- جابر) الحدودي السوري الأردني، لم يسفر عن أي إصابات بشرية".

وأكد العميد الدندل أن "من قام بزرع العبوة، كانت غايته إحداث أكبر قدر من الوفيات والأضرار، إلا أن الأضرار كانت مادية فقط".

وفور الانفجار، قامت الجهات الأمنية على الفور بأعمال تمشيط احترازية لمختلف منطقة لمعبر الحدودي.

وأشار قائد الشرطة إلى أن "حركة المعبر لم تتأثر بالمطلق جراء انفجار العبوة، وأن عملياته تسير بشكل طبيعي والجهات المعنية تقوم بعملها على أكمل وجه". وأكد العميد الدندل أن "القوى الأمنية والشرطية ستستمر بعملها بكل حزم وقوة لمكافحة كل أذناب الإرهاب ممن يحاولون تهديد الاستقرار والأمان في هذه المحافظة، لاسيما بعد أن تم دحر المشروع الإرهابي وسقوطه بفضل تضحيات الجيش السوري". ولفت إلى "استمرار مكافحة كل أشكال الفوضى والإرهاب التي كان يقوم بها بعض الخارجين عن القانون في المعبر خلال السنوات الماضية".

سبوتنيك