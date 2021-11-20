أخبار اليمن : شهيد و3 جرحى بنيران سعودية في منبه بصعدة

شهيد و3 جرحى بنيران سعودية في منبه بصعدةاستشهد مواطن وأصيب 3 آخرون، مساء اليوم، بنيران جيش العدو السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن جيش العدو السعودي، فتح نيرانه باتجاه منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين.

واستنكر المصدر استمرار العدوان في استهداف المناطق الآهلة بالسكان والمديريات الحدودية في محافظة صعدة، في ظل صمت دولي معيب.