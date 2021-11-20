ليفربول يدك شباك أرسنال برباعية نظيفة.. وصلاح يتألق

تفوق ليفربول على ضيفه أرسنال برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب أنفليد، لحساب الأسبوع 12 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهداف الأول لأبناء يورغن كلوب بواسطة ساديو ماني في الدقيقة 39. وبعد بداية الشوط الثاني بـ7 دقائق، أضاف دييغو جوتا الهدف الثاني، ليأتي الثالث من أقدام محمد صلاح، ثم يختم تاكومي مينامينو مهرجان الأهداف في الدقيقة 77.

وشهد اللقاء اشتباكا لفظيا بين مدربي الفريق يورغن كلوب وميكيل أرتيتا، حيث حدثت المشادة بين المديرين الفنيين، عندما اعترض أرتيتا على عدم منح ساديو ماني بطاقة صفراء، بعد التحام عنيف مع تاكيهيرو تومياسو مدافع أرسنال.

وانفعل كلوب بشدة بعد اعتراض أرتيتا، وانطلق باتجاه المدرب الإسباني إلا أنه اكتفى بالاشتباك معه لفظيا، وهو ما رد عليه مدرب أرسنال بالمثل.

وعلى الفور أشهر حكم اللقاء مايكل أوليفر بطاقتين صفراوين، واحدة لكلوب وأخرى لأرتيتا.

وبعد هذا الفوز، بات رصيد "الريدز" 25 نقطة بالمركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن المتصدر تشيلسي. أما رصيد أرسنال فتجمد في عشرين نقطة بالمركز الخامس.