بريطانيا تدرس مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة "تايمز" اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، يدرس مقاطعة دبلوماسية للأولمبياد الشتوى فى بكين العام المقبل احتجاجا على سجل الصين فى مجال حقوق الإنسان.





وقالت الصحيفة إن "مناقشة نشطة" جارية فى الحكومة، وقيل إن وزيرة الخارجية ليز تروس تؤيد المقاطعة. وأضافت "تايمز" أنه فى ظل أحد الخيارات، لن يحضر الوزراء البريطانيون دورة الألعاب، غير أن سفير البلاد لدى الصين سيحضرها. وأفاد التقرير بأن خمسة سياسيين من حزب المحافظين كتبوا لجونسون يحثونه على حظر أى تمثيل دبلوماسى بريطانى رسمى فى الأولمبياد الشتوى فى فبراير. وأكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، الخميس الماضى، أن الولايات المتحدة تدرس مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين.

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