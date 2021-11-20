جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، صرحت الهيئة أن قوة الزلزال الذى ضرب أذربيجان هى 5.1 درجة على مقياس ريختر.
ولفتت الهيئة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كم ويبعد 16 كم شمال شرقى منطقة شاماخى فى أذربيجان.
كما ضرب زلزال قوى بلغ 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، مناطق قريبة من بحر قزوين، شمالى إيران.
وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران قد نشر بيانا أكد من خلاله أن هذا الزلزال وقع فى الساعة الرابعة و15 دقيقة و50 ثانية، من مساء اليوم السبت.
وحدد بيان مركز رصد الزلازل الإيرانى مركز زلزال اليوم عند التقاء خطى الطول الشرقى 49:44 والعرض الشمالى 41:62 درجة، على عمق 10 كم من سطح الأرض.
وذكر البيان الإيرانى أن الزلزال وقع بالقرب من مدينة أردبيل، التى تقع شمال غربى البلاد.
وتصنف الزلازل التى تقل شدتها عن 6 درجات على مقياس ريختر بأنها زلازل متوسطة القوة، بينما تكون الزلازل التى تصل شدتها إلى 6 درجات وما فوق، بأنها زلازل قوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان وشمال إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.