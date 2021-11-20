زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان وشمال إيران

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، صرحت الهيئة أن قوة الزلزال الذى ضرب أذربيجان هى 5.1 درجة على مقياس ريختر.

ولفتت الهيئة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كم ويبعد 16 كم شمال شرقى منطقة شاماخى فى أذربيجان.

كما ضرب زلزال قوى بلغ 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، مناطق قريبة من بحر قزوين، شمالى إيران.

وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران قد نشر بيانا أكد من خلاله أن هذا الزلزال وقع فى الساعة الرابعة و15 دقيقة و50 ثانية، من مساء اليوم السبت.

وحدد بيان مركز رصد الزلازل الإيرانى مركز زلزال اليوم عند التقاء خطى الطول الشرقى 49:44 والعرض الشمالى 41:62 درجة، على عمق 10 كم من سطح الأرض.

وذكر البيان الإيرانى أن الزلزال وقع بالقرب من مدينة أردبيل، التى تقع شمال غربى البلاد.

وتصنف الزلازل التى تقل شدتها عن 6 درجات على مقياس ريختر بأنها زلازل متوسطة القوة، بينما تكون الزلازل التى تصل شدتها إلى 6 درجات وما فوق، بأنها زلازل قوية.