رئيس الأركان اليمنى يؤكد أهمية الدعم الأمريكى فى سبيل مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، خلال لقاء رئيس هيئة الأركان العامة اليمنى، اليوم السبت، بقائد قوات البحرية الأمريكية الوسطى قائد الأسطول الخامس الفريق بحرى براد كوبر، على هامش مشاركته فى مؤتمر "حوار المنامة" الإستراتيجى فى نسختها الـ17 المنعقد فى العاصمة البحرينية (المنامة).

وأشاد بن عزيز، خلال اللقاء، بالموقف الأمريكى الداعم للشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس اليمن عبد ربه منصور هادى، وجهودها فى إحلال السلام الدائم فى اليمن.

واستعرض الجانبان مختلف الأوضاع فى اليمن وفى مقدمتها الأوضاع العسكرية والقتالية على امتداد جبهات القتال والمعارك التى تخوضها القوات المسلحة اليمنية مسنودة بتحالف دعم الشرعية فى سبيل استعادة الدولة ودحر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وتأمين اليمن والمنطقة من المخططات الإيرانية التخريبية الإرهابية.

من جانبه، أكد قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية استمرار بلاده فى الوقوف إلى جانب الشعب اليمنى وقيادته الشرعية وقواته المسلحة فى معركة استعادة الدولة وتأمين اليمن والمنطقة وطرق الملاحة الدولية.