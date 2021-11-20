تظاهرات ضد تدابير كورونا فى أستراليا وأعمال عنف فى هولندا

جدة - نرمين السيد - أعرب متظاهرون عن غضبهم حيال إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديدة المعتمدة فى محاولة للجم تجدد الجائحة مع نزول آلاف الأشخاص إلى الشوارع فى مدن أستراليا الكبرى والعاصمة النمسوية فيينا وأعمال شغب فى هولندا وعنف وتخريب فى جزر الأنتيل الفرنسية.





وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، شارك آلاف من مناهضى اللقاحات فى أستراليا، اليوم السبت، فى تظاهرة فى ملبورن وأكثر من عشرة آلاف آخرين فى سيدنى احتجاجا على القيود المفروضة فى هذا البلد حيث عادت الحياة إلى طبيعتها بشكل شبه كامل لـ85 فى المائة من البالغين الذين تم تلقيحهم.

وفى ملبورن نُظمت السبت أيضا واحدة من أولى التظاهرات المضادة دعما لإجراءات مكافحة كوفيد، شارك فيها نحو ألفى شخص.

وفى العاصمة النمسوية فيينا أقيمت تظاهرة ضمت الآلاف من رافضى التدابير القسرية.

وجرت التظاهرات بهدوء خلافا لتلك التى شهدت أعمال عنف مساء الجمعة فى مدينة روتردام فى هولندا أو فى غوادلوب فى جزر الأنتيل الفرنسية، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفى روتردام اضطرت الشرطة لإطلاق النار على متظاهرين أصبحوا مشاغبين ما أدى إلى جرح شخصين على الأقل. فى المقابل، كان المتظاهرون يقومون برشق الحجارة وأحرقوا سيارة للشرطة وأطلقوا أسهماً نارية فى هذه الليلة من الفوضى.

وتحدثت الشرطة عن توقيف عشرات الأشخاص وجرح سبعة آخرين بينهم شرطيون، من دون مزيد من التفاصيل. وقالت إن «عيارات تحذيرية أطلقت مرات عدة. وفى وقت معين، أصبح الوضع خطيرا لدرجة أن الشرطيين شعروا بأنهم مجبرون على إطلاق النار على أهداف».

وذكرت قناة «ان أو اس» التلفزيونية الهولندية أن شخصين جرحا فى إطلاق النار هذا.

ووصف رئيس بلدية روتردام أحمد أبوطالب الحوادث بأنها حفلة عنف. وفى مواجهة هذا الوضع «الخطير جدا»، منعت السلطات المحلية التجمعات فى المنطقة.

وكان المتظاهرون يحتجون على القيود الصحية والإجراءات الحكومية لفرض قيود على دخول غير الملقحين إلى مواقع محددة.

وكانت هولندا أول بلد فى أوروبا الغربية أعاد فرض حجر جزئى الأسبوع الماضى عبر سلسلة من القيود الصحية تطال خصوصا قطاع المطاعم، من أجل الحد من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 التى بلغت 21 ألف حالة يومية الجمعة.