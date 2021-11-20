عاجل.. روس كوسموس تتابع شظايا قمر صناعى تم تدميره بصاروخ

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قال المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميترى روجوزين إن الوكالة تتابع شظايا القمر الصناعى الذى تم تدميره بصاروخ روسى ومحطة الفضاء الدولية فى مأمن منها.
واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضى، أن تجربة روسيا الصاروخية فى الفضاء غير مسؤولة.
وقال الجيش الأمريكى، إنه أُحيط علما بوقوع حدث "أسفر عن حطام" فى الفضاء الخارجى، وقال أحد المسؤولين إن روسيا أجرت على ما يبدو تجربة لأسلحة مضادة للأقمار الصناعية.
ويقول الخبراء إن الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية والتى تحطم أهدافها تشكل خطرا على الفضاء من خلال تكوين سحابة من الشظايا، التى يمكن أن تصطدم بأجسام أخرى، والتى بدورها يمكن أن تطلق سلسلة من ردود الفعل من المقذوفات عبر مدار الأرض.
وقالت قيادة الفضاء الأمريكية، فى بيان: "نعمل بنشاط لتوصيف مجال الحطام، وسنواصل ضمان حصول جميع الدول التى ترتاد الفضاء على المعلومات اللازمة لمناورة الأقمار الصناعية فى حال تأثرها".
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